Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası (2)
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Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası (2)

ANNE VE BABASI KARARDAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDUEskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından Aslan'ın...

Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası (2)
03.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:36

ANNE VE BABASI KARARDAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından Aslan'ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Aslan, gözyaşlarına boğuldu.

'BU KARAR CAYDIRICI OLSUN, BAŞKALARININ CANI YANMASIN'Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Serdar Aslan, "Yavrum gitti, geri gelmez. Ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı diyemem bana gönlüm biraz rahatladı. İnşallah bu veriler karar kadınlarımızın, kızlarımızın erkekler tarafından katledilmesine herhalde biraz caydırıcılığı olabilir. Benim yüreğim yandı. Benim yuvam yıkıldı. İnşallah bundan sonra başka yavrular katledilmez. Başka çocuklar yetim kalmaz. İnşallah yuvalarımız yıkılmaz. Benim temennim bu" dedi.'BANA ÇOK ACI BIRAKTILAR'Gözyaşlarına hakim olamayan anne Meral Sondikme ise katilin hak ettiği cezayı aldığını belirterek, "Bugün, buraya çok zor geldim. Serbest olsaydı artık gelmeyecektim. Tuba acısıyla yaşamakta istemiyorum. Bana çok acı bıraktı. Nasıl kıydılar? Tubam gitti, gelmeyecek ama layık olduğu cezayı aldı. Herkesin emeklerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.'BAŞKA KADINLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE ENGEL OLMASINI UMUYORUZ'

Davada Aslan ailesinin avukatlarından Betül Duman ise katilin hak ettiği cezayı almasına sevindiklerini söyledi. Katil kocayla ilgili mahkemenin herhangi bir indirim uygulamadığına dikkat çeken Av. Duman, "Bugün mahkeme kararını verdi ve sanığın tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirilerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine mahkum etti. Mahkeme bu kararında herhangi bir tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Buna mutlu olduk diyemiyoruz, neticede bir kadını kaybettik ama en azından sanığın hak ettiği cezayı almasından mutluluk duyuyoruz. Bu belki başka kadınların öldürülmesinin önüne geçebilecek bir şey olur" dedi.

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU- Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -


Kaynak: DHA

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