Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?

29.10.2020 00:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:51
Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?

Seksenler dizisinde rol alan aynı zamanda sağlıklı yaşam koçluğu yapan Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga kitapları ve filmleri nelerdir?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973, İstanbul doğumlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır. 1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'da parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir. Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, Atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metodları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?

AYŞE TOLGA FİLMLERİ VE KİTAPLARI NELERDİR?

Ev Yapımı - 2020 - (Kendisi)

Seksenler - 2019 - (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın - 2017 (Sevgi)

Seksenler - 2012/ 2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane - 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi - 2002 (Yağmur)

Çifte Bela - 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz - 2002/ 2004 (Berna)

Çarli İş Başında - 2000/ 2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam - 1999 (Ceren)

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999/ 2000 (Selvi)

Şehnaz Tango - 1994/ 1996 (Nurşen)

Kitapları

2016 - İyilik Sende

Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?


İlgili Haberler

Tolga Doğantez kimdir? Tolga Doğantez kaç yaşında? Tolga Doğantez Diyarbakırspor teknikdirektörü oldu!
Tolga Doğantez kimdir? Tolga Doğantez kaç yaşında? Tolga Doğantez Diyarbakırspor teknikdirektörü oldu!
Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli?
Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli?
Danny Welbeck kimdir? Danny Welbeck kaç yaşında? Danny Welbeck hangi takımlarda oynadı?
Danny Welbeck kimdir? Danny Welbeck kaç yaşında? Danny Welbeck hangi takımlarda oynadı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Osman Durmuş Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Sevim Emre Işın Karaca Türkan Şoray
Spor Babel Yücel İldiz Cüneyt Çakır Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında ve nereli? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 00:51:37. #1.14#
title