Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek
Katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek.
Telefonla katıldığı Beyaz Show programında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik, cezasının infazı için 6 aylık bebeği Deran ile birlikte 20 Nisan'da Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne teslim olmuştu.
BEBEĞİNİ 45 DAKİKA GÖRECEK
31 kişilik koğuşta kalan Çelik'in, cezaevi şartları nedeniyle bebeğini ailesine gönderdiği öğrenildi. Çelik, savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek.
DENETİMLİ SERBESTLİKTEN FAYDALANACAK
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre avukatı Mahsuni Karaman, infazın geri bırakılması için Ayşe Çelik'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun ise tedbir koşulları oluşmadığından reddedildiğini bildirdi. Ayşe Öğretmen'in 341 günlük hapis cezasının, 5 ay 10 gününü cezaevinde geçireceği, 180 gün denetimli serbestlikten faydalanacağı belirtildi.
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çocuklar ölmesin barış olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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45 dakika bile çok bunun gibilere , öğretmenliktende Atıcan , pkk yı öven seven gitsin dağa ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şuna ayşe öğretmen bari demeyin devletin maaşını alıp terör propagandası yapan insanaCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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çocuklar ölmesin yada bu ülkeye barış gelsin diyenlerin anında cezaevini boyladığı bir iktidarla yönetiliyoruz. bu kadının ve çocuğun ahı sizi elbet yakacak İNŞAALLAH. . . . .Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
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akapeye oy vermeyen hayindir.Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır