Şarkıcı Ayşe Hatun Önal radyocu oldu
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Şarkıcı Ayşe Hatun Önal radyocu oldu

16.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:13
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal radyocu oldu

Ünlü sanatçı Ayşe Hatun Önal, yeni albümü öncesi radyocu oluyor. İşte ayrıntılar...


Ayşe Hatun Önal, 'Evdeki Sesler' isimli programda ünlü bir radyocuyla telefonla aradığı kişileri kendine has tarzıyla şakalayacak.

DİNLEYİCİLERİ GÜLDÜRECEK

Doğaçlama yaparak dinleyicileri hem güldürecek hem de müzik ziyafeti yaşatacak olan Önal, bilinmeyen bir özelliğini de ortaya çıkaracak.& ;

ÜNLÜ ŞARKICIDAN SÜRPRİZ İMZA

Sabah saatlerinde sevenleriyle buluşacak olan Önal, 5 programlık bir anlaşmaya imza attı.& ;

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal radyocu oldu

Kaynak: Snob Magazin

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