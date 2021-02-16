Şarkıcı Ayşe Hatun Önal radyocu oldu
16.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:13
Ünlü sanatçı Ayşe Hatun Önal, yeni albümü öncesi radyocu oluyor. İşte ayrıntılar...
Ayşe Hatun Önal, 'Evdeki Sesler' isimli programda ünlü bir radyocuyla telefonla aradığı kişileri kendine has tarzıyla şakalayacak.
DİNLEYİCİLERİ GÜLDÜRECEK
Doğaçlama yaparak dinleyicileri hem güldürecek hem de müzik ziyafeti yaşatacak olan Önal, bilinmeyen bir özelliğini de ortaya çıkaracak.& ;
ÜNLÜ ŞARKICIDAN SÜRPRİZ İMZA
Sabah saatlerinde sevenleriyle buluşacak olan Önal, 5 programlık bir anlaşmaya imza attı.& ;
Kaynak: Snob Magazin