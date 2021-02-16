Şarkıcı Ayşe Hatun Önal radyocu oldu

Ayşe Hatun Önal, 'Evdeki Sesler' isimli programda ünlü bir radyocuyla telefonla aradığı kişileri kendine has tarzıyla şakalayacak.

DİNLEYİCİLERİ GÜLDÜRECEK

Doğaçlama yaparak dinleyicileri hem güldürecek hem de müzik ziyafeti yaşatacak olan Önal, bilinmeyen bir özelliğini de ortaya çıkaracak.& ;

ÜNLÜ ŞARKICIDAN SÜRPRİZ İMZA

Sabah saatlerinde sevenleriyle buluşacak olan Önal, 5 programlık bir anlaşmaya imza attı.& ;





Kaynak: Snob Magazin