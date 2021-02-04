Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer şarkıları!

Güçlü sesi, muhteşem yorumu ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer şarkıları!

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Başarılı sanatçı bir röportaj'da aslen Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doyduğunu belirtmiştir. Artık Ankara'lıyım diyerek bu konuya açıklık getirmiştir. Aylin Dinçer'de kendisi gibi sanat dünyasının sevilen seslerinden birisidir. En büyük hayallerinden birisi Belkıs Akkale ile tanışmaktı. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara'da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. Halen bu konserlerini sürdürmektedir. 15 seneden fazladır sanat dünyasında profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Kaşlarını Eğdirirsin, Erik Dalı ve Şemsettin isimli albümleri müzik severler ile buluşturmuştur. Müzik dünyasında özellikle seslendirdiği Koçum Benim isimli şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır. Çocukları çok sevmektedir. Ayrıca çocuk esirgeme kurumunda gönüllü annelik yapmaktadır ve çocuklarla oldukça ilgilenmekte ve onlarla vakit geçirmektedir. Dinlemeyi sevdiği kişileri ruhuna hitap ettiği şekilde değerlendirdiğini ancak özellikle Belkıs Akkale'yi dinlemekten büyük keyif aldığı belirtmiştir. Flash Tv ekranlarında Gönüllerin Ayşesi adlı programın yanı sıra Vatan Tv ekranlarında da uzun süre program hazırlamış ve sunmuştur.

AYŞE DİNÇER ŞARKILARI

1999 Gözlerin Aydın, 2008 Koçum Benim, 2010 Bu Fasülye 7.5 Lira, 2011 Bay Bay Canım, 2012 Nakış Nakış, 2013 Gönüllerin Ayşesi, 2014 Aşkımız Olay Olacak, 2015 Bunun Adı Aşk ve 2017 Oh Sana.