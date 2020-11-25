ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
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ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

25.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:54

ADIYAMAN; AK Parti Adıyaman Kadın Kolları üyeleri AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş'ün konuşmasıŞIRNAK;

ADIYAMAN;

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları üyeleri

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş'ün konuşması

ŞIRNAK;

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar

Turuncu kurdelenin kesilmesi Adıyaman'da, AK Parti Kadın Kolları üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Parti binasında konuşan AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Ak Kadınlar olarak şiddetle mücadele olan çağrılarını tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gümüş, " AK Parti'nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir! Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." şeklinde konuştu.

ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
ADIYAMAN/ŞIRNAK - Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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