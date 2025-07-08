Ayşe Barım oyuncuları kimler? ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor?
Ayşe Barım oyuncuları kimler? Ünlü isim Ayşe Barım'ın yargılandığı davada yaşanan yeni gelişmelerin ardından Ayşe Barım'ın kim olduğu, hangi oyuncularla çalıştığı kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Ayşe Barım oyuncuları kimler? ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor? İşte, detaylar…
Son dönemde adının yargı süreciyle gündeme gelmesinin ardından, kamuoyunda Ayşe Barım'ın hangi şirketin sahibi olduğu ve hangi oyuncularla çalıştığına ilişkin ilgili sorular sıkça gündeme geldi. Özellikle hakkında açılan davada yaşanan yeni gelişmeler sonrası, "Ayşe Barım oyuncuları kimler?", "ID İletişim'in sahibi kim?" gibi sorular en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ayşe Barım oyuncuları kimler? ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor? İşte, merak edilen o ayrıntılar…
AYŞE BARIM OYUNCULARI KİMLER, ID İLETİŞİM HANGİ OYUNCULARLA ÇALIŞIYOR?
Uzun yıllardır Türkiye'de medya ve sanat dünyasının önemli temsilcilerinden biri olan Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim, geçmişte birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen nadir ajanslar arasında yer alıyor. Ancak son dönemde Barım hakkında başlatılan soruşturma süreci, ajansın sanatçı kadrosunda da dikkat çeken değişimlere yol açtı.
Ajans bünyesinde bugüne dek Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Nejat İşler, Aslı Enver, Merve Dizdar, Hande Erçel, Pınar Deniz, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Şükrü Özyıldız, Miray Daner, Mehmet Günsür, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Bensu Soral gibi sektörün önde gelen isimleri yer aldı.
Ancak Ayşe Barım'ın adının yargı süreciyle anılmasının ardından, ID İletişim ile çalışan bazı oyuncuların ajansla yollarını ayırma kararı aldığı belirtiliyor. Özellikle Cansu Dere'nin ajansla ilişkisini sonlandırdığı bilgisi kamuoyuna yansırken, diğer bazı sanatçıların da süreci yakından izlediği ifade ediliyor. İşte, ID İletişim'in menajerlik hizmeti verdiği bazı ünlü isimler…
Serenay Sarıkaya
Halit Ergenç
Bergüzar Korel
Hazal Kaya
Hande Erçel
Aslı Enver
Ezgi Mola
Fahriye Evcen
Nejat İşler
Birce Akalay
Pınar Deniz
Merve Dizdar
Bensu Soral
Şükrü Özyıldız
Mehmet Günsür
Miray Daner
Ekin Koç
Esra Bilgiç
Fatih Artman
Okan Yalabık
Sinem Kobal
Zerrin Tekindor
Şükran Ovalı
Zafer Algöz