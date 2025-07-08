Son dönemde adının yargı süreciyle gündeme gelmesinin ardından, kamuoyunda Ayşe Barım'ın hangi şirketin sahibi olduğu ve hangi oyuncularla çalıştığına ilişkin ilgili sorular sıkça gündeme geldi. Özellikle hakkında açılan davada yaşanan yeni gelişmeler sonrası, "Ayşe Barım oyuncuları kimler?", "ID İletişim'in sahibi kim?" gibi sorular en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ayşe Barım oyuncuları kimler? ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor? İşte, merak edilen o ayrıntılar…

AYŞE BARIM OYUNCULARI KİMLER, ID İLETİŞİM HANGİ OYUNCULARLA ÇALIŞIYOR?

Uzun yıllardır Türkiye'de medya ve sanat dünyasının önemli temsilcilerinden biri olan Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim, geçmişte birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen nadir ajanslar arasında yer alıyor. Ancak son dönemde Barım hakkında başlatılan soruşturma süreci, ajansın sanatçı kadrosunda da dikkat çeken değişimlere yol açtı.

Ayşe Barım oyuncuları kimler

Ajans bünyesinde bugüne dek Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Nejat İşler, Aslı Enver, Merve Dizdar, Hande Erçel, Pınar Deniz, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Şükrü Özyıldız, Miray Daner, Mehmet Günsür, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Bensu Soral gibi sektörün önde gelen isimleri yer aldı.

ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor

Ancak Ayşe Barım'ın adının yargı süreciyle anılmasının ardından, ID İletişim ile çalışan bazı oyuncuların ajansla yollarını ayırma kararı aldığı belirtiliyor. Özellikle Cansu Dere'nin ajansla ilişkisini sonlandırdığı bilgisi kamuoyuna yansırken, diğer bazı sanatçıların da süreci yakından izlediği ifade ediliyor. İşte, ID İletişim'in menajerlik hizmeti verdiği bazı ünlü isimler…

Serenay Sarıkaya

Halit Ergenç

Bergüzar Korel

Hazal Kaya

Hande Erçel

Aslı Enver

Ezgi Mola

Fahriye Evcen

Nejat İşler

Birce Akalay

Pınar Deniz

Merve Dizdar

Bensu Soral

Şükrü Özyıldız

Mehmet Günsür

Miray Daner

Ekin Koç

Esra Bilgiç

Fatih Artman

Okan Yalabık

Sinem Kobal

Zerrin Tekindor

Şükran Ovalı

Zafer Algöz