Ayşe Arman kimdir, kaç yaşında? Ayşe Arman biyografisi!

Ayşe Arman, Haldun Dormen ve Betül Mardin'in oğlu olan Ömer Dormen'le evlidir. Alya adında bir kızları vardır. Ayşe Arman eşi ve çocuğu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de yaşamaktadır. 9 Aralık 1969 yılında Adana doğan Türk gazeteci ve köşe yazarı olan Ayşe Arman kimdir, kaç yaşında? Ayşe Arman nereli, mesleği nedir? Ayşe Arman hayatı ve biyografisi nedir?

Ayşe Arman, Haldun Dormen ve Betül Mardin'in oğlu olan Ömer Dormen'le evlidir. Alya adında bir kızları vardır. Ayşe Arman eşi ve çocuğu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de yaşamaktadır. 9 Aralık 1969 yılında Adana doğan Türk gazeteci ve köşe yazarı olan Ayşe Arman kimdir, kaç yaşında? Ayşe Arman nereli, mesleği nedir? Ayşe Arman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYŞE ARMAN KİMDİR?

Ayşe Arman, 9 Aralık 1969, Adana, Türk gazeteci ve köşe yazarı.

9 Aralık 1969 Adana'da doğan Ayşe Arman,kendisi dahil 3 kardeştir. Alman olan annesi Veronica başarılı bir balerindir, babası Türk Mehmet Kutman Arman'dır. Tarsus Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'na devam etti ama mezun olmadan eğitimini yarım bıraktı.

Ayşe Arman, Gazetecilik hayatına, Nokta ve Erkekçe dergisini çıkaran Ercan Arıklı'nın sekreteri olarak başladı. Daha sonra Aktüel ve Tempo dergilerinde çalıştı. Halen Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Genellikle kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere uç yazıları ile tanınır. Pazar röpörtajları da ünlüdür. Ses getiren gazetecilik başarılarına imza atmıştır. Ayşe Arman, köşe yazarı kalıbını aşarak birçok ünlü isimle röportaj yapmayı başarabilen, uç noktalara rahatlıkla temas edebilen yazarlardandır. Genellikle cinsellik üzerine yazılar yazan Ayşe Arman, dikkatleri, tepkileri ve övgüleri üzerine çeken birçok uç noktadaki yazılarını kaleme almaktan çekinmeyen bir yazardır.

1989 yılında Cumhuriyet Gazetesi "Bülent Dikmener" Ödülü, aldığı ilk ödüldür.4 şubat 2011'de gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Ayşe Arman, Haldun Dormen ve Betül Mardin'in oğlu olan Ömer Dormen'le evlidir. Alya adında bir kızları vardır. Ayşe Arman eşi ve çocuğu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'de yaşamaktadır.

KİTAPLARI

Kimse Okumazsa Ben Okurum 2002

Kimse Sormazsa Ben Sorarım, 2003

Alya, Sevgilim ve Ben, 2009

Gezinin Güzel İnsanları, 2013

ÖDÜLLERİ

Cumhuriyet Gazetesi Bülent Dikmener Ödülü, 1989.