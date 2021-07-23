Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
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Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı

Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahilde nişanlısının ayrılma kararını kabullenemeyen genç kız denize atlayarak intihara kalkıştı. Nişanlısı ise yüzme bilmediği halde genç kızın peşinden suya atladı. Suda çırpınan çifti o sırada sahilde gezen cankurtaran ve bir vatandaş suya atlayarak kurtardı.

İzmit Seka Park alanında bulunan iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Y. (23) ve nişanlısı Cansu Ü. (23), Seka Park'ta buluşarak konuşmaya başladı. Emre Y.'nin ayrılma kararını açıklamasının ardından durumu kabullenemeyen genç kız sahildeki kafelerde oturan yüzlerce kişinin gözleri önünde suya atlayarak intihara kalkıştı.

İKİSİ DE YÜZME BİLMİYORDU

Genç kızın suya atladığını gören Emre Y. de yüzme bilmemesine rağmen suya atlayınca birbirine sarılan çift denizde çırpınmaya başladı. Boğulmak üzere olan çifti vatandaşlar kurtardı. Genç çiftin suda çırpınarak boğulmak üzere olduğunu gören ve o sırada sahilde gezintide olan Burak Tomak adlı cankurtaran kıyafetlerini çıkararak suya atladı.

İP YARDIMIYLA DENİZDEN ÇIKARILDILAR

Tomak'ın peşinden atlayan Seyit Öney adlı vatandaşın da yardımıyla denizden rıhtıma çekilen genç çift, vatandaşların sarkıttığı ip yardımıyla denizden çıkarıldı. Aşırı miktarda su yuttuğu belirlenen Emre Y. baygınlık geçirirken, nişanlısı Cansu Ü. ise sırılsıklam halde gencin başında gözyaşı döktü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye cankurtaran, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan baygın haldeki Emre Y. ve nişanlısı Cansu Ü., ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı
Hem kendini hem de nişanlısını ölüme götürüyordu! Ayrılık kararını kabullenemeyen genç kadın denize atlayarak intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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