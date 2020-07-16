Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti
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Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kork da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayrıldığı eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkışan zanlı da hayatını kaybetti
16.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:18

TEKİRDAĞ'da bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kork da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, pazar günü merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kork, Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Hatice Turan ile geçen yıl mart ayında, henüz bilinmeyen nedenle ayrıldı. Hatice Turan, kimliğinde kendi üzerine olan kızı Esila'yı da yanına alarak Karacakılavuz Mahallesi'ndeki baba evine yerleşti. 

Hatice Turan, olay günü sabah saatlerinde mahallede ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başındayken yanına Murat Kork geldi. Kork, tabancayla Hatice Turan'ın başına ateş ederek öldürdü. Murat Kork daha sonra yaklaşık 200 metre mesafedeki Turan'ın babasının evine gidip kapıyı çaldı. Kork, kapıyı açan kızı Esila'yı da tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Aynı silahı bu kez kendi başına dayayan Murat Kork, tetiği çekti. 

Ağır yaralanan Murat Kork, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Kork de dün gece yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA

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