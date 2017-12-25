TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki performanslarını değerlendiren Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Giresunspor'dan ayrılacak oyuncular da var, gelecekler de" dedi.



Mustafa Bozbağ, kulüp tesislerinde gazeteciler ile bir araya geldi. "Giresunspor takımında bilerek kafasından geçirerek seyirciye harekete yapan, farklı yollara giren Giresunspor forması giyemez" diyen Bozbağ, "Giresunspor'un ilk yarı bitiminde geldiği şu nokta bana göre tarihi bir başarıdır. İnşallah ilk yarıdaki bu başarıya lig sonunda şampiyon olarak başka bir tarih yazılır. 40 senedir bu takım Süper Lig'in ucuna bile gelemedi, ben bu takımın tarihini iyi bilenlerdenim" ifadelerini kullandı.



Gaziantep maçında açılması engellen bir pankart hakkında da konuşan Bozbağ, "Taraftarımızın açtığı bir pankartı yönetim kurulumuz yani ben talimatla emniyete aldırmışım. Çok açık söylüyorum pankart açıldığında ben statta değildim, hiçbir yöneticim de değildi. Aldıran şerefsizdir, taraftar için emniyeti arayıp pankartını aldıran şerefsiz, haysiyetsindir. Ben bu işin takipçisi olacağım. Herkes şahsıma, yönetim kuruluma bu takımın hocasına konuşurken dikkatli olacak. Beğenirsin beğenmezsin tepkin var koymuşsundur. Nerede koyuyorsun tepkiyi takımın 30 puanı varken? Tabi güzel bir şey diyen var mı? Birilerinin bir hesabı varsa sabretsinler. 4 ay sonra takımı şampiyon yapamazsam kongre kararı alacağız, o kongrede görüşürüz" diye konuştu.



(Resul Yanbul/İHA)