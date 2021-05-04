Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarını görenler; 'Hangisi 20 yaş' demeden geçemedi

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına Aynur Aydın da dahil oldu. Bir konserinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan şarkıcının pozunu gören takipçileri "Hiç değişmemişsin" yorumlarında bulundu.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandığı bilinen ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem olan şarkıcı Aynur Aydın, bu kez de Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına dahil olan Aynur Aydın'ın, yıllar önce çektirdiği fotoğrafa takipçilerinden yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

"YILLAR GEÇTİKÇE GÜZELLEŞMİSSİN"

Kişisel Twitter hesabı üzerinden, "Fazla söze gerek yok bence" notunu düşerek fotoğrafını paylaşan Aydın'a takipçilerinden, "Hangi fotoğraf 20 yaş", "Estetiksiz bir güzelsin" ve "Yıllar geçtikçe güzelleş missin" gibi yorumlar geldi.

AYNUR AYDIN KİMDİR

Aynur Aydın 15 Aralık 1985'te dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Almanya'da Sürpriz isimli gruba katılıp müzikal tecrübeler edinen sanatçı, 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La adında ilk solo albümünü çıkardı. Başarılı geçen bu dönemden sonra, 2016 yılında içinde Günah Sevap,Bi Dakika gibi hitler bulunduran Emanet Beden isimli albümünü piyasaya sürdü.