Aynur Aydın: Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım
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Aynur Aydın: Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım

Aynur Aydın: Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aynur Aydın önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik merkezine girerken görüntülendi.

Aynur Aydın önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik merkezine girerken görüntülendi. Kontrolü olduğunu ifade eden Aydın, konu estetikten açılınca, "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" dedi. Yurtdışından babasının yanına geldiğini ve bir süredir babasıyla beraber yaşadığını ifade eden Aynur Aydın, esprili bir dille şöyle dedi: "Babam çok konuşuyor. Sürekli dır dır dır. Söylenmeyi çok seviyor. Huyumu ondan almışım demek."

ALDATILMAYI SEVİYORUM

"Pandemiye cem Yılmaz'la girmek istiyorum' sözü hatırlatılan Aynur Aydın, konu hatırlatılınca "Cem Yılmaz dememdeki neden komik olması, yoksa farklı bir amacım olsaydı emin olun ki Cem Yılmaz demezdim" diye konuştu. Kalbinin şu an boş olduğunu ifade eden şarkıcı, "Çok şey istiyorum galiba anlamadım. Bir türlü aradığım aşkı bulamıyorum. Eski sevgililerim hep beni aldatmıştır. Ben de aldatılmayı seviyorum. Böyle giden bir döngümüz var" dedi. 

Kaynak: Hürriyet

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