Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, gazetecilere verdiği "Bana kalsa her yerimi estetik yaptırırım" demecinin ardından babasından gelen mesajları takipçileriyle paylaştı. Aydın, paylaşımına, "Babam espri yapmamı yasakladı. Kaç yaşında olursan ol baba azarı diye bir şey var" notunu düştü.

Şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Etiler'de görüntülendiği sırada yanına gelen basın mensuplarıyla sohbet etmiş ve estetik konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Estetik yaptırmayı çok sevdiğini ifade eden Aydın, "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" demişti.

BABASIYLA YAZIŞMALARINI PAYLAŞTI

Şarkıcı Aydın, estetik konusunda çıkan haberlerinin ardından kendisine WhatsApp üzerinden mesaj atan babasıyla konuşmasını takipçileriyle paylaştı.

Aydın, babasının kendisine espri yapmayı yasakladığını belirterek, "Kaç yaşında olursan ol baba azarı diye bir şey var"dedi.

Ünlü şarkıcının Twıtter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı
Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
Haber Editör
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Samet Aybaba Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aynur Aydın babasından yediği 'estetik' fırçasını takipçileriyle paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:03:39. #1.14#

title