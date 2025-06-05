Aynasız Haluk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aynasız Haluk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aynasız Haluk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aynasız Haluk filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aynasız Haluk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aynasız Haluk konusu, özeti ve Aynasız Haluk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aynasız Haluk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aynasız Haluk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aynasız Haluk filmini izleyecek olanların merak ettiği Aynasız Haluk konusu nedir, Aynasız Haluk oyuncuları kimler ve Aynasız Haluk özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYNASIZ HALUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Komiser Haluk, karısı oğlunu da alıp kendisini terk ettikten sonra hayatla tüm bağını koparıp kendisini mesleğine adar. Takıntılı bir şekilde suçluları yakalamaya çalışan Haluk, bu süreçte kuralları hiçe sayar. Bu durumdan dolayı Kemal, emniyette Aynasız olarak bilinir. Onun bu lakabı almasının bir nedeni de kendisini geri plana atıp, bakımsız, kilo almış bir hale gelmesidir.Etrafındakiler onu uyarsa da söylenenlere kulak asmayan Haluk'un hayatı, uzun zamandır peşinde olduğu suç çetesini çökertmek için bir fırsat yakalamasıyla bambaşka bir hal alır. Haluk'un çeteyi çökertebilmesi için ülkenin en ünlü yıldızlarından birine dönüşmesi gerekir. Ancak bunu yapmak pek de kolay olmayacaktır.


AYNASIZ HALUK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tolgahan Sayışman

Erdal Özyağcılar

Algı Eke

Sarp Bozkurt

Öznur Serçeler

Mehmet Bozdoğan

Burak Serdar Şanal

Çağla Boz

Barbaros Dikmen

Aslıhan Karalar

Sera Tokdemir

AYNASIZ HALUK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Aynasız Haluk filminin çekimleri Antalya'da tamamlanmıştır ve filmin çekimlerinde Antalya ilinin bir çok mekanı kullanılmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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