Ayn el-esad üssünün vurulma anı kamerada
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Ayn el-esad üssünün vurulma anı kamerada

Ayn el-Esad üssünün vurulma anı kameradaIrak, (DHA)- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

08.01.2020 04:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:39

Ayn el-Esad üssünün vurulma anı kamerada

Irak, ()- İran Ordusu, Irak'ın ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi sonucunda İran, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füze saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yalan ABD merkezli TV kanalı El Hurra'nın, 'Ayn el-Esad üssünün vurulma anı' başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ayn el-esad üssünün vurulma anı kamerada
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