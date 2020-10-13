AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi
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AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi

13.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:59

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasının fotoğrafını paylaşarak darbe iması içeren "Işıklar yanıyor" çıkışına hükümetten ilk tepki geldi. Bakan Mustafa Varank, "AYM üyeleri arasında vesayet özlemi çekenler var. Milletimiz lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise istifa çağrısı yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu davasında AYM'nin kararını yok saymasına ilişkin Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" paylaşımını yaptı. Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren mesajına hükümetten ilk tepki geldi.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var

"VESAYET ÖZLEMİ ÇEKENLER VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM Üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi. Varank, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" ifadelerini kullandı.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, sosyal medya hesabından ''Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!'' açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI GÜL: IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren paylaşımına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır" dedi.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Yıldırım'ın paylaşımına dakikalar sonra İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından cevap geldi. Bakanlık binasının fotoğrafına yer verilen paylaşımda "Bizde ışıklar hiç sönmüyor" ifadeleri kullanıldı.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten ilk tepki: Vesayet özlemi çekenler var

IŞIKLAR YANIYOR'UN ANLAMI NE?

AYM üyesinin bu sözleri Ankara'da bomba etkisi yaratırken gazeteci Gürkan Hacır, "Işıklar yanıyor" söyleminin ne anlama geldiğini açıkladı. Hacır, "Eskiden, özellikle Ankara muhabirleri bunu çok iyi bilir, olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılırdı. Olağanüstü bir durum var anlamında bir gazetecilik terimi hâline gelmişti" ifadelerini kullandı.

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın AYM sitesinde yer alan özgeçmişi:

1966'da İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi'nde tamamlamıştır. 1987'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. 1989'da Warwick Üniversitesi Warwick Business School'da yüksek lisansını, 1994'te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies'de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

9/4/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi

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