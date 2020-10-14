AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" sözü ne anlama geliyor? Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz değerlendirdi
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AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" sözü ne anlama geliyor? Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz değerlendirdi

14.10.2020 00:26 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:40
AYM üyesinin

Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren "Işıklar yanıyor" mesajını değerlendirdi. Bir hukukçunun böyle bir paylaşım yapmaması gerektiğini belirten Yılmaz, "Siyasi bir polemikle gündeme gelmesi isabetli bir tavır değildir" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karını yok sayması tartışmalara neden olurken, AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından kurumun gece çekilen fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' paylaşımı yaptı. Tartışmalara neden olan paylaşıma siyaset dünyasından peş peşe tepkiler gelirken, Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz, darbe iması içeren mesajı değerlendirdi.

"SİYASİ POLEMİKLE GÜNDEME GELMESİ İSABETLİ BİR TAVIR DEĞİL"

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Siyaset ya da hukuki bir söz tarihten bağımsız değildir. Zaten bu ifadenin hem tepki görmesi hem de ima ettiği şeyler bu tarihle yakından ilişkilidir. Tarihe bakıldığında, darbe öncesinde, siyasete müdahale etmek için ordunun gücünü kullanmak isteyenler 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' ifadesini kullanıyordu. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin, bunu bilmeden tweet attığı varsayımı isabetli değil. Bunu imayla attı. Bunun kadar vahim başka bir şey daha var. Orada netice itibariyle hukuk adamı sıfatıyla iş gören kişinin tweetleri ile değil kararlarıyla konuşması lazım. Bir hukukçunun bir hakimin yapmaması gereken bir husustur. Bu netice itibari ile siyasi bir pozisyon almak ve kamuoyuna deklare etmektir. Siyasi bir polemikle gündeme gelmesi isabetli bir tavır değildir" ifadelerini kullandı.

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