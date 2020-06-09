AYM üyeliğine seçilen Basri Bağcı yemin etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Salonun iç/genel planı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın öz geçmişinin okunması Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Bağcı'nın yemin etmesi ve cübbe giymesi Törenin sona ermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Salonun iç/genel planı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın öz geçmişinin okunması Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Bağcı'nın yemin etmesi ve cübbe giymesi Törenin sona ermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı, düzenlenen törende yemin etti. Kaynak: AA