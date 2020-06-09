AYM üyeliğine seçilen Basri Bağcı yemin etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Salonun iç/genel planı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın öz geçmişinin okunması Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Bağcı'nın yemin etmesi ve cübbe giymesi Törenin sona ermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
09.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
Salonun iç/genel planı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın öz geçmişinin okunması
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Bağcı'nın yemin etmesi ve cübbe giymesi
Törenin sona ermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı, düzenlenen törende yemin etti.
Kaynak: AA