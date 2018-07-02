Aym Eski Başkanı Kılıç, Mardin'de Manastırı Ziyaret Etti

Aym Eski Başkanı Kılıç, Mardin'de Manastırı Ziyaret Etti

ANAYASA Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Aym Eski Başkanı Kılıç, Mardin'de Manastırı Ziyaret Etti

ANAYASA Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı, bugün bölgeye gezmek için gelen AYM eski Başkanı Haşim Kılıç'ı ağırladı. Haşim Kılıç manastırı gezip yetkililerden bilgi aldıktan sonra Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ile görüştü.

- Mardin

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