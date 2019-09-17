AYM : Dört bakan için kurulan yolsuzluk soruşturma komisyonuna yayın yasağı hak ihlalidir

17.09.2019 07:15

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için kurulan meclis araştırma komisyonu haberlerine yayın yasağı getirilmesinin ifade ve basın özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetti. AYM yayın yasağının "kanunilik" ölçütünü karşılamadığına karar verirken "kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarının" önüne geçilmediğine işaret etti. Kararın oy birliğiyle alınması dikkat çekti.



17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından istifa eden veya görevlerinden alınan 4 eski bakanla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmuştu. TBMM Başkanlığı, 21 Kasım 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı göndererek, komisyon tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili basın ve yayın organlarınca, soruşturmanın gizliliğini ihlal edici ve masumiyet karinesini zedeler şekilde yayınlar yapıldığı belirterek soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için yayın yasağı talep etmişti. Başsavcılığın talebi üzerine mahkeme soruşturma bitene kadar yayın yasağı almıştı. Euronews.com'da Görüntüle