AYM Başkanı Arslan: "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, mevcut salgından çok daha tehlikelidir"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelmesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın kürsüdeki konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuştu.
09.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:50
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelmesi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın kürsüdeki konuşması
Salondaki katılımcılar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA