AYM Başkanı Arslan'ın kayınbabası toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYM Başkanı Arslan'ın kayınbabası toprağa verildi

23.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:58
AYM Başkanı Arslan'ın kayınbabası toprağa verildi

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın Kahramanmaraş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kayınbabası Derviş Tarakçı (85), toprağa verildi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın Kahramanmaraş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kayınbabası Derviş Tarakçı (85), toprağa verildi. Cenaze törenine Arslan da katıldı.

Dün vefat eden Derviş Tarakçı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak Şeyhadil Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KSÜ Rektörü prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile Tarakçı'nın ailesi ve yakınları katıldı.Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından Derviş Tarakçı'nın cenazesi aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, Tarakçı ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Demet Akalın Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Vedat Muriqi Sergen Yalçın Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Hakim Ankara Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AYM Başkanı Arslan'ın kayınbabası toprağa verildi - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 13:58:01. #1.14#
title