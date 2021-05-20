Ayluçtarhan Başkan Alibeyoğlu'nu ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret etti.