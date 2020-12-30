Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu
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Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:16

Dün Maltepe'de eğitim görevlisi Aylin Sözer evinde canice öldürülürken, katil Kemal Delbe'nin kadının eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sözer'in aile dostu bu iddiaları yalanladı ve Delbe'nin eve tadilat işleri için geldiğini aktardı.

Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından canice öldürüldü. Cinayetin ardından Delbe'nin öldürdüğü kadının eski sevgilisi olduğu öne sürülürken, Aylin Sözer'in aile dostu Nur Yüce olayla ilgili açıklamada bulundu.

AİLE DOSTU PROGRAMA KATILDI

Hakan Ural ile Tuğba Namlı'nın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanan Yüce, bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını aktardı ve katil Delbe'nin uzun yıllardır tadilat işleri için gelen biri olduğunu söyledi. Daha önce oturduğu evine de tadilat işleri için geldiğini söyleyen Yüce, "Annem cinayeti işleyen kişiyi bir kez Aylin'in evinde görmüştü" dedi. Nur Yüce açıklamalarında "Aralarında ilişki yoktu" diyerek Aylin Sözer'in katilinin eski sevgili olmadığının altını çizdi.

KATİL DE SEVGİLİ OLDUKLARINI İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan katil Kemal Delbe de ifadesinde Aylin Özer ile 10 yıldır tanıştığını ve bir dargın bir barışık ilişkilerinin devam ettiğini öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu

Kaynak: Hürriyet

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