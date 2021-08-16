Aylin Livaneli ile Kaan U¨nver evlendi
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Aylin Livaneli ile Kaan U¨nver evlendi

Aylin Livaneli ile Kaan U¨nver evlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün paylaştı.

25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün paylaştı.

Nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Aylin Livaneli altına bu notu düştü:

 Sevgili dostlar, 25 Temmuz'da Kaan ile hayatlarımızı birleştirdik. Bodrum'da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Aylin Livaneli 1992 yılında Bana Müsade albümüyle müzik dünyasına adım atmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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