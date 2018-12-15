Aylin Kontente'den Çocuklarının Babası Alper Kul'a Duygusal Paylaşım!

Güldür Güldür oyuncularından Aylin Kontente ve Alper Kul çifti ikinci kez anne baba oldu. 2012'den bu yana evli olan çiftin 2013 yılında Arel adında çocukları dünyaya gelmişti. Kul çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olma duygusunu tattı. Aylin Kontente, eşi Alper Kul'a Instagram üzerinden duygusal bir gönderi hazırladı.

"SEN BANA İYİ GELDİN"

Kontente gönderisinde: "Sen her zaman en zor zamanlarımda, en kolay zamanlarımda da beni çok güzel sevdin. Seninle öğrendiğim en önemli şey, aşkın heyecanlı evresinden sonra aslolan aşka, köklü sevgiye emek emek nasıl dönüştüğü, dönüşebildiği ve büyüdüğü... Biriyle biz olmak,büyümek, çoğalmak şu hayatın en büyük mucizelerinden... Bu düşe kalka süreçte sizi ayakta tutan değerler saygı, sadakat, güven, kabul etmek ve sevmek... Seviyorsanız vazgeçmeyin emek vermekten... Aşk emekle asloluyor... " diyerek eşine olan duygularını dile getirdi.

ALPER KUL KİMDİR?

Alper Kul, 5 Aralık 1975'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi alan ünlü oyuncu, eğitimine Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM'de oyuncu olarak yer aldı. Sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapan Kul, Brodway'de en uzun tek kişilik oyun olarak sahnelenen oyun olan "Cavemen" adlı tiyatro oyununu Türkiye'de ilk kez sahneledi. Tiyatro oyuncusu, 2009'da başlayan tek kişilik oyunu bir sezon boyunca BKM'de sahneye taşıdı. Kul, 2010'da kendi yazdığı "Babamın Oğlu" adlı tek kişilik oyunu Türkiye ve Avrupa'da sahneleme fırsatı buldu.

"YILIN YAZARI" ÖDÜLÜNÜ ALDI

Alper Kul, 2010'daAUT tiyatro oyunu ile "Yılın Yazarı" ödülünü aldı. 2011'de Atv'de yayınlanan "5'er Beşer" adlı komedi tiyatro programına başladı. Daha sonra Star TV'de bu yayının devamı niteliğinde olan "İnsanlar Alemi" ve "Güldür Güldür "programlarının projelerini tasarladı. 18 Aralık 2012'de rol arkadaşı Aylin Kontente ile evlendi. Çiftin iki erkek çocuğu bulunuyor.

AYLİN KONTENTE KİMDİR?

Aylin Kontente, 30 Haziran 1982'de İzmir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Kontente, profesyonel oyunculuk kariyerine Kampüsistan dizisiyle başladı. 2012 yılında Seksenler dizisinde Suzan karakteriyle rol alan güzel oyuncu aynı sene Güldür Güldür ekibine dahil oldu. Aylin Kontente "Yaprak Dökümü", "Sevgili Dünürüm", "Sır Gibi", "Son Ders", "Haneler", "Yıldız Masalı", "Babam Sağolsun" gibi dizilerde rol aldı.

2012 yılında rol arkadaşı Alper Kul ile evlenen Kontente, iki çocuk annesi.