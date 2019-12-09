Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada

09.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:13

MUĞLA'da, ailesiyle yolun karşısına geçmek isteyen Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarını hafriyat kamyonunun ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne Handan Dağdeviren'in kızını kanlar içinde görünce kamyonun tekerine tekme atıp, sinir krizi geçirmesi de yer aldı. Kaza sonrası ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesilmişti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, merkez ilçe Menteşe'de meydana geldi. Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı. Dönüşte ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin'in ayaklarının üzerinden geçti. Aylin, kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası küçük kızı ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ameliyata alınırken, sağ ayağı kesildi. Ameliyatın ardından Aylin Dağdeviren, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADAKaza anının, çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ailesi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Aylin'in ayaklarının, kamyonun tekerlerinin altında kaldığı, annesinin ise tekere tekme atıp, sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı. Görüntülerde, kamyon şoförünün, küçük Aylin'in ayaklarını tekerlerin altından kurtarmak için geri manevra yaptığı da görüldü.

Kamyon şoförü Ahmet Karataş'ın, polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA