Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

21.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:04
Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

Şarkıcı Aylin Coşkun yaptığı şarkılarla, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Aylin Coşkun hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

Aylin Coşkun, imaj değiştirerek takipçilerinin dikkatini çekti. Yeni hali çok merak edilen Aylin Coşkun hakkında merak edilen soruların cevaplarını da sizler için derledik. Peki, Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında?

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı.

Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

AYLİN COŞKUN'UN EŞİ KİMDİR?

Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. 20 kiloluk gelinlik giyen Aylin Coşkun'un düğün görüntüleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Defne Samyeli Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Vitor Hugo Burak Yılmaz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:04:32. #1.15#
title