Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

Şarkıcı Aylin Coşkun yaptığı şarkılarla, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Aylin Coşkun hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Aylin Coşkun'un eşi kimdir? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

Aylin Coşkun, imaj değiştirerek takipçilerinin dikkatini çekti. Yeni hali çok merak edilen Aylin Coşkun hakkında merak edilen soruların cevaplarını da sizler için derledik. Peki, Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında?

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı.

AYLİN COŞKUN'UN EŞİ KİMDİR?

Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. 20 kiloluk gelinlik giyen Aylin Coşkun'un düğün görüntüleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu