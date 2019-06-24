Aylardır Uygun Kök Hücre Nakli Bekleyen Öykü Arin'e İyi Haber Babasından Geldi

Lösemi hastası Öykü Arin için aylardır süren seferberlik, en sonunda oldukça umut verici bir gelişmeyle hepimizi mutlu etti. Daha önce Öykü Arin'in annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için bu sefer babasının iliği denenmişti ve bu naklin yüzde yüze yakın oranda tuttuğu belirtildi.

2018 yılının Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için bundan yaklaşık 22 gün önce babası Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı ve nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Akif Yeşilipek, naklin 13. gününde kemik iliğinin çalıştığını gördüklerini açıkladı. "Yüzde 100'e yakın babanın iliğinin çalıştığını tespit ettik. Öykü'nün şu anda genel durumu gayet iyi. Hatta dün ilk kez onu kısa süreli izinli olarak dışarı çıkarttık." açıklamasını yapan Yeşilipek, ilerleyen süreçte de bazı olumsuzluklar olabileceğini de göz önünde bulundurarak Öykü'yü bir süre daha yakından izleyeceklerini belirtti.

Öykü'nün önümüzdeki aylarda normal aktivitelerine dönüş yapabileceğini belirten Yeşilipek, "Topluma karışması 6 ay ila bir yıllık süreç gerektiriyor. Bir yılın sonunda aşılarını tekrar sıfırdan yapacağız. Ondan sonra okul dahil topluluklara girebilir. Normal hayatını sürdürebilir." açıklamasını yaptı.

Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının 76 gün boyunca hastanede kaldıktan sonra ilk defa dün dışarı çıkma şansı bulduğunu açıkladı. Yazıcı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "JMML milyonda bir görülen bir hastalık. O yüzden hekimlerimiz küçük olasılık dediği zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Benim çocuğum milyonda bir görülen hastalıkla mücadele etti. Başta, bu hastalıkla mücadele etmenin çok büyük zorlukları vardı. Öykü'nün tek tedavi yolu ilik nakliydi. Bir kardeşi olmadığı için aile içinde birini bulmak mümkün olmadı. Bu nedenle ikinci olasılık olan akraba dışı ilik nakli gündemimize geldi. Yapılan araştırmada uygun donörün olmadığı ortaya çıktı. Türkiye'de TÜRKKÖK yeni kurulmuş durumda ve sisteme kayıtlı 300 bin donör var. Bu sayıyı yükseltmek hem Öykü Arin hem de nakil bekleyen binlerce çocuk için çok önemli. Bir kampanya başlattık. 'Öykü'ye umut ol' kampanyası sadece Öykü Arin için değil tüm çocuklar için yaptık. Kızılay Genel Başkanı'nın verdiği bilgiye göre 2,5 ay içerisinde 150 bin donöre ulaştık. Bütün bu süreçte Türkiye'nin bütün şehirlerinde en az bir kere kampanya yaptık. Binlerce insan kampanya örgütledi ve belki de milyonlarca insanı harekete geçirdi."

1700 hasta nakil bekliyor

Haluk Levent'in lösemi hastalarına yardımcı olmak ve farkındalığı artırmak için konserler verdiğini ve donör sayısının artması için Sağlık Bakanlığı ile birçok kez görüştüklerini belirten Yazıcı, şu an itibariyle 1700 hastanın ilik nakli beklediğini belirtti ve ekledi: "Şu aşamada ilik tuttu diyebiliyoruz. Nakilden sonraki ilk 6 ay ila bir yıl çok önemli. Hastalığın yeniden tekrar etme ihtimali küçük bir olasılık da olsa hem Öykü Arin için hem de bugün ilik bekleyen 1700 hasta için kampanyamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu herkesin başına gelebilecek bir hastalık."

Anne Eylem Şen Yazıcı'nın açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Tanı konulduğu andan itibaren, 'Bunun üstesinden gelecek bir kız. Çok mücadeleci bir kız ve çok neşeli' dedim ve öyle oldu. Çok direndi, çok mücadele etti. Devamını da getireceğini düşünüyorum. Gerisini de getireceğini düşünüyorum. Bizi de hiç üzmedi. 76 gündür hastanede bir odada ve kitaplardan kendisine bir dünya yarattı. Hayalleriyle resimleriyle bir dünya yarattı. Onunla gurur duyuyorum. Bu hastalığın üstesinden gelecek ve daha yapacak çok güzel şeyleri var."

Bu muhteşem haber aracılığı ile sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Daha çok Öykü'yü mutlu yarınlara ulaştırmak için donör olun. Eğer donör olduysanız, çevrenizdeki insanları bilinçlendirerek onların da bu konuda adımlar atmasını sağlayın. Birlikte mutlu yarınlara...