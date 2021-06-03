Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı. Teklifi aldıktan sonra Instagram hesabındna sevgilisinin dudaklarına yapıştığı anları paylaşan Şeyma'nın tektaş yüzüğü metrelerce uzaktan bile görüldü.

Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarını boy boy Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, dün sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Subaşı, teklifte çekilen mutluluk pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

TEKLİFTEN SONRA SEVGİLİSİNİN DUDAKLARINA YAPIŞTI

Seri halinde 10 adet fotoğraf paylaşan Subaşı, sevgilisini öpücüklere boğduğu kareleri de yayınlamayı ihmal etmedi. "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an… Duygularımı anlatacak kelime yok" notuyla peş peşe pozlarını paylaşan Subaşı'nın tektaşı adeta gözleri şaşı etti. Metrelerce uzaktan dahi belli olan tektaşı görenler sosyal medya kullanıcılar "Damat paraya kıymış" yorumunu yaptı.

İşte Şeyma ve sevgilisinin aşk dolu kareleri...

Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı
Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı
Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Oğuzhan Koç Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 14:02:26. #1.14#

title