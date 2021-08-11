Aykut Oray kimdir? Aykut Oray ne zaman vefat etti? Aykut Oray kaç yaşındaydı, nereli? Aykut Oray biyografisi!

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'katil' Yavuz karakteriyle adından söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Oray'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Hayatı araştırılan Aykut Oray kimdir? Aykut Oray ne zaman vefat etti? Aykut Oray kaç yaşındaydı, nereli? Aykut Oray hayatı ve biyografisi nedir?

Sanatçı, 1963'te profesyonelliğe adım atıp 50'yi aşkın oyunda rol almıştır. Vefatının üzerinden tam 12 yıl geçmiştir. Hayatı araştırılan Aykut Oray kimdir? Aykut Oray ne zaman vefat etti? Aykut Oray kaç yaşındaydı, nereli? Aykut Oray hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYKUT ORAY KİMDİR?

Aykut Oray (d. 13 Ekim 1942; Üsküdar, İstanbul – ö. 11 Ağustos 2009; Köyceğiz, Muğla) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Aykut Oray, 13 Ekim 1942 yılında Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümünden mezun oldu. Hititoloji üzerine yüksek lisans yaptı. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nda tiyatroya başladı, 1963 yılında profesyonel oldu.[1] Birçok oyunda rol aldı. 1988 yılında 'Perihan Abla' dizisinde birkaç bölüm rol alarak televizyona adım attı. Pek çok sinema filmi ve dizi filmlerde oynadı.1992 yılında Yalçın Çakır ile reality programı yaptı. Marmara Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümünde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ders verdi. CHP'ye üye olarak politikada yer aldı. 1996 yılında Gözcü Gazetesinin reklamlarında oynadı. Beşiktaş JK taraftarı olan Aykut Oray, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali'ne katılan sinema oyuncusu 11 Ağustos 2009 tarihinde kaldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.[2] 13 Ağustos 2009 tarihinde Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DİZİ VE FİMLERİ

"Bizimkiler", "Perihan Abla", "Gurbetçiler", "Çiçek Taksi", "Yazlıkçılar", "Bir Garip Yolcu", "Benimle Oynar mısın?", "Mezuniyet", "İyilik Kervanı", "Çorap Söküğü", "Pembe İnek", "Memur Muzaffer", "Hayal ve Gerçek", "Evimin Erkeği", "Ayak Altında", "Şarkılar Susmasın", "Janjan", "Eve Giden Yol 1914", "Davetsiz Misafir", "Uy Başuma Gelenler", "Halk Düşmanı", "Cennet Mahallesi", "Hayat Bilgisi", "Reyting Hamdi", "Şellale", "Koltuk Sevdası", "Şarkıcı", "Sevgili Ortak", "Rumuz Sev Beni", "Ana", "Bir Milyara Bir Çocuk."