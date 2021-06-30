Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli?

Aykut Erdoğdu, kısa çalışma ödeneği bittikten sonra karşı karşıya kalınacak durum hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. CHP Ekonomi Masası üyesi Erdoğdu, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklama ve yorumlardan sonra hayatı merak konusu oldu. Peki, Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli?

CHP İstanbul Milletvekili Aykur Erdoğdu, kısa çalışma ödeneği bittikten sonra karşı karşıya kalınacak durum hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. CHP Ekonomi Masası üyesi Erdoğdu, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklama ve yorumlardan sonra hayatı merak konusu oldu. Peki, Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğan Türk maliyeci, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Uluslararası muhasebe ve denetim standartları, mali analiz, bilgisayarlı modelleme, finansal modelleme ve nicel çözümleme konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

Erdoğdu, Asım ve Seher çiftinin dört çocuğundan en küçüğüdür. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yaptı.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer hazine kontrolörlüğüne atandı. Bir süre sonra hazine başkontrolörlüğüne getirildi. 2004 yılında ABD'de çalışmalarda bulundu. 2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü'nden Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor) unvanı aldı. Ayrıca Hazine müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Siyasi Kariyeri

Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon'da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası oluşturulan CHP Kriz Masası'nın Başkanlığı'na getirildi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

AYKUT ERDOĞDU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aykut Erdoğdu, 1972 doğumlu olup 49 yaşında ve Karslıdır.