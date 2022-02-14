Ayının saldırdığı engelli Ersin, arkadaşını görüntülü arayıp yardım istedi

ARTVİN'in Borçka ilçesinde işitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz (35), ayı saldırısına uğradı. Yaşadıklarını işaret dili ile anlatan Karadeniz, "Ayı beni bırakıp, kaçtı. Ben de arkadaşımı görüntülü arayarak yaralarımı gösterdim" dedi.

Olay, önceki gün Borçka ilçesine bağlı Efeler köyünde meydana geldi. İşitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz, hayvanları için ot taşırken ayı saldırısına uğradı. Tekme atıp ayıdan kurtulmaya çalışan Karadeniz, başta bacakları, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Karadeniz'i bırakan ayı kaçtı. Kanlar içinde kalan Karadeniz, arkadaşı Davut Avcı'yı cep telefonuyla görüntülü arayıp, yaralarını ve bulunduğu yeri göstererek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadeniz'i ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karadeniz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karadeniz'in ailesi de sağlık ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bölgede tedbir alınmasını istedi.