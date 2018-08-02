Ayıların Saldırısından Nacak Sayesinde Kurtuldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ayıların saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Ahmet Temel, yaralandı.

İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyüne gelen evli 2 çocuk babası emekli Ahmet Temel, iki gün önce köyün tepesinde bulunan Türk bayrağını büyüğüyle değiştirmek üzere evden çıktı.

Bayrağı değiştirdikten sonra evine dönen Temel'e, mezarlık mevkisinde ayılar saldırdı.

Kendisine saldıran ilk ayıyı elindeki nacakla yaralayan Temel, arkasından gelen ayıyı fark etmedi. Dakikalarca boğuştuğu ve sağ kolunu yaraladığı ayıdan da nacakla kurtulan Temel, güçlükle de olsa evine dönmeyi başardı.

Yakınları tarafından önce Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Temel, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Burada ameliyat edilen Temel'in sağ kolu alçıya alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzman Doktor Özhan Pazarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın çok şanslı olduğunu, ayının ısırdığı bölgedeki önemli damar ve sinirlerin zarar görmediğini belirtti.

Hastanın ön kol kemiğinde parçalı kırık ve yumuşak dokusunda parçalanmalar olduğunu dile getiren Pazarcı, "Yara bakımını yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde hastamızı tekrar ameliyata alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Kolunu kurtardık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Temel ise aynı yoldan bir yıldır gelip gittiğini ancak bugüne kadar hiç ayı görmediğini söyledi.

Tepedeki Türk bayrağını değişip köye dönerken bir bağırtı duyduğunu anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Önce alarm sandım ama sonra ayı olduğunu fark ettim. Ayılardan biri önce önüme çıkarak üstüme zıpladı. Onunla boğuştuk, ben elimdeki nacağı vurmaya çalıştıkça o kaçtı. Sonra nacağı kafasının üstüne vurunca kulağı kesildi ve ayı kaçtı. İki taneymiş onu göremedim, o gelince koluma saldırdı. Ona da vurmaya çalıştım ama yaralayamadım. Sonra o da kaçtı. Koluma baktım ki kolumdan kan akıyor, o vaziyette eve geldim. Elimdeki nacakla kurtardım kendimi."

Temel'in eşi Esma Temel ise eşinin elindeki nacak sayesinde kurtulduğunu belirterek, "Tepedeki bayrak küçük diye İstanbul'dan büyük bayrak getirmiştik. Asıp dönerken köy yolunda ayı üstüne atlamış." dedi.