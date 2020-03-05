Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk Filmi
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Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk, ilkel çağlara yolculuk yapan Briar ve Bramble kardeşler ile arkadaşları Vick’in maceralarını konu ediyor. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için uzay-zaman sürekliliğindeki bir boşluktan yararlan ekip, kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Briar, Bramble ve Vick, geçmişte sıkışıp kalmadan günümüze dönmeye çalışır. Ekip, bu süreçte yaban domuzları, dev kaplumbağalar ve sevimli pandalar gibi tehlikeli ve egzotik hayvana rastlar. Briar, Bramble ve Vick, geçmişten kurtulup, geri dönmenin yolunu bulabilecek midir?
Leon Ding'in yönetmenliğini yaptığı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Chris Boike, Joseph S. Lambert, Siobhan Lumsden ve Nichalia Schwartz yer alıyorlar.
Yönetmen: Ding Liang
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Boonie Bears: Blast Into The Past
Yapımcı Firma: Fantawild Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 15.11.2019
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Kaynak: InterSinema.com