Ayhan Sefer Üstün kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Sefer Üstün hayatı ve biyografisi nedir?

Ayhan Sefer Üstün kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Ayhan Sefer Üstün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN SEFER ÜSTÜN KİMDİR?

21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda doğdu. Baba adı Osman, anne adı Zeynep'tir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yaptı. İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve AK PARTİ Sakarya Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. AK PARTİ İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 çocuk babasıdır.