Ayhan Salman: "Sosyal mesafe var, gönülden gönüle mesafe yok"
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Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, Politika

Ayhan Salman: "Sosyal mesafe var, gönülden gönüle mesafe yok"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

19.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:39
Ayhan Salman:

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Salman, içinde bulunduğumuz süreci "Sosyal mesafe var, gönülden gönüle mesafe yok" sözleriyle özetledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Bu sürecin ciddiye alınarak tokalaşma ve sarılmanın rafa kaldırılmasını isteyen Salman, "Sevgisini, muhabbetini dokunarak göstermeyi seven bir milletiz. Bu doğru, ama içinde bulunduğumuz süreç buna bir süre ara vermemizi zorunlu kılıyor. İçinde bulunduğumuz süreç, ruhen sımsıkı sarılmayı, ancak bedenen mesafe koymayı gerektiren bir dönem" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında devletin aldığı önlemlere karşı vatandaşları hassasiyet göstermeye çağıran Başkan Salman, salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Her vatandaşın kişisel tedbirleri uygulamaya koyması, özellikle el yüz temizliğine dikkat ederek sosyal mesafe kuralına uyulması halinde zorlu günleri çok daha kolay aşacaklarını dile getiren Salman, vatandaşlara şöyle çağrıda bulundu: "Zorunlu durumlar dışında evde kalmamız, hem kişisel, hem toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgına karşı topyekun bir mücadele içindeyiz. Devlet gereken önlemleri alıp virüse karşı vatandaşlarını korumaya çalışıyor. Vatandaşlar olarak biz de bu süreçte üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmek zorundayız. Özellikle sağlık kurumlarına binen yükü hafifletmeliyiz. Hayati olmayan sağlık sorunlarımıza, mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalıyız. Salgın hastalık dönemlerinde hastane ortamlarının virüs bulaşması açısından çok daha tehlikeli alanlar olduğunu bilmeliyiz"

Panik yapmayın, talimatlara uyun

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, virüsün yol açtığı hastalık belirtileri konusunda da bilgi verdi. Yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı çeken vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattını arayarak, yetkililerin talimatları doğrultusunda sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öğütleyen Ayhan Salman, panik yapmadan, sakin kalarak hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Başkan Ayhan Salman, açıklamasının son bölümünde virüs salgınının ekonomide oluşturduğu olumsuz etkilere karşı alınan önlemlere de yer verdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar ve Güven Kalkanı paketiyle, istihdam kaybının önüne geçileceğini bildiren Başkan Ayhan Salman "Salgınının etkilerini azaltmak için hükümetimiz toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı. Önlem paketi sayesinde virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Hiçbir virüs Türkiye'den, Türk milletinin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden, aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir. Panik yapmadan, moralimizi yüksek tutarak bu illetin üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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