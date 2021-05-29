Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim

Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Hakan Sabancı'yı evinde çağıran Aydın, "Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.