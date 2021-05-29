Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim
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Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim

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Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Hakan Sabancı'yı evinde çağıran Aydın, "Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çıktığı moda programıyla üne kavuşan Aygün Aydın, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ve ifşa mesajlarıyla çok konuşulan Aydın, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videoda, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı.

"SENİNLE BİRKAÇ ŞEY DENEMEK İSTİYORUM"

Yatak üzerinde çektiği hikayelerle Hakan Sabancı'yı davet eden Aydın, "Hakoş fotoğraf paylaşmışsın. Fark ettim ki biraz kilo almışsın, artık sıskoş değilsin. Biraz da sakalın çıkmış. Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya evine çağırdı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya evine çağırdı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya evine çağırdı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya evine çağırdı
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim
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Haber Yorumları (1)
ZEYNEP NURSEN: Sabancı gelme bu oyunlara
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Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı: Seninle birkaç şey deneyeceğim - Haberler Magazin
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