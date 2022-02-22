Aygün Aydın'dan tangasını gösterdiği fotoğrafın altına gelen Arzu Sabancı yorumuna olay yanıt

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı polemikler nedeniyle bir türlü magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, bu sefer de Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı hakkındaki bir yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi.

"NEDEN SOYUNUYORSUN?" DİYE SORDULAR

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp tangasını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

"O BENİM KAYNANAM OLAMAYACAK"

Fotoğrafının altına gelen "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumuna cevap veren Aygün, "Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz artık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin. Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez" dedi.

İşte o fotoğraf ve yorum:

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