Aydoğan'dan Başkanımız Bayındır'a Nezaket Ziyareti
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Aydoğan'dan Başkanımız Bayındır'a Nezaket Ziyareti

Aydoğan'dan Başkanımız Bayındır'a Nezaket Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir'de faaliyet gösteren Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu'nun (KONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan'dan, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a nezaket ziyareti.

İzmir'de faaliyet gösteren Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu'nun (KONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan'dan, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a nezaket ziyareti.

Ziyarette, Beyşehir'deki uluslararası projeleri görüşüp, istişare ederek, bu çalışmalara destek vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır'la makamında bir araya geldiklerinin altını çizen Aydoğan, "Kendilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Bayındır, "İlçe dışında ikamet eden gurbetteki Beyşehirliler'in her zaman değerini bildiklerini belirterek; "Bizler hep birlikte şehrimize ve hemşehrilerimize en iyi hizmet etmenin planları içindeyiz. Bu anlamda KONFED olarak destek veren değerli hemşehrim Başkan Mehmet Aydoğan ve ekibine teşekkür ederim. "dedi.

Kaynak: Habermetre

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