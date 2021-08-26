Aydınlı tiyatrocu Korona virüse yenik düştü
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Aydınlı tiyatrocu Korona virüse yenik düştü

Aydınlı tiyatrocu Korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yakalandığı Korona virüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Aydınlı tiyatro sanatçısı Yalçın Dinçer hayatını kaybetti.

Yakalandığı Korona virüs nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Aydınlı tiyatro sanatçısı Yalçın Dinçer hayatını kaybetti.

Aydın'da tiyatronun yaygınlaşması için büyük çaba sarf eden eczacı ve tiyatrocu Yalçın Dinçer yakalandığını Korona virüse yenik düştü. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce rahatsızlanan Yalçın Dinçer hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Korona virüs testi sonucu pozitif çıkan Dinçer tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Dinçer doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini kapatan Dinçer'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Bir dönem eski Aydın Belediyesi bünyesindeki belediye tiyatrosunda genel sanat yönetmenliği de yapan Dinçer, ünlü tiyatro sanatçısı Şükran Güngör'den sonra Aydın'da yetişen en usta isimlerden birisiydi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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