Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, hayatını kaybeden Kore gazisi Cafer Çobanoğlu(90), Denizli 11. Piyade Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Aydın'ın kırsal Kemer Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası olan Kore gazisi Cafer Çobanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Gazi Cafer Çobanoğlu'nun cenazesi Denizli 11. Piyade Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen askeri törenle defnedildi. Cenaze törenine, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Denizli Merkez Komutanı Yarbay Cengiz Güven, Nazilli Garnizon Komutanlığı adına Askerlik Şubesi Devlet Memuru Ahmet Yaman, Yenipazar Müftüsü Mustafa Can ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA