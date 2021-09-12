Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

Aydın'da faaliyet gösteren Güryılmaz Mandencilik isimli firma faaliyet gösterdiği alanlarda halkla bir araya gelerek aşure hayrı düzenledi.

Aydın'da faaliyet gösteren Güryılmaz Mandencilik isimli firma faaliyet gösterdiği alanlarda halkla bir araya gelerek aşure hayrı düzenledi. Çevre sakinlerinin katılım sağladığı aşure hayrıda bir yandan aşureler yenilirken diğer yandan da dualar edildi.

Firmanın aaliyet alanlarından biri olan Dalama Kuloğulları Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşure hayrı ve dua etkinliğine Köy Muhtarı Dursun Ertürk, Kömür Madeni işletmesinin yetkilisi Uğur Bozkurt, köy halkı ve çevre köylerden vatandaşlar da katıldı.

Her yerde eylem burada birliktelik var

Aydın'da gerek maden gerekse rüzgar ve jeotermal enerjinin çıkarıldığı pek çok bölgede yöre halkı ile işletmeci kurum ve kuruluşlar arasında var olan gerginliğin aksine Dalama Kuloğulları ve çevresinde madencilik firması ile köylüler arasındaki samimiyet ve birliktelik dikkat çekti. aşure hayır kapsamında dualar, ürünlerin bereketi, kuraklığın ve hastalıkların sona ermesi için dualar edildi.

Etkinlik kapsamında köy ve civarında yaşayıp gerek işi gerekse diğer durumları dolayısıyla aşure hayrına katılmayanlara aşure gönderilirken Köy Muhtarı Dursun Ertürk, çevredeki işletmelerin doğaya saygılı ve yöre sakinleri ile uyum içinde kamuya da faydalı şekilde faaliyet sürdürmesi durumunda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını kaydetti. Faaliyet alanlarındaki çevre sakinleri ile uyum içinde olduklarını kaydeden Uğur Bozkurt, geniş bir aile olduklarını belirterek etkinliğe katılan çevre sakinlerine teşekkür etti. - AYDIN

Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son dakika haber! KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Deniz Akkaya Yeşim Salkım
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydınlı kömür firmasından aşure hayrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:41:19. #1.17#