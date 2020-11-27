Aydınlı esnaftan örnek davranış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydınlı esnaftan örnek davranış

27.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:42
Aydınlı esnaftan örnek davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Kalaycı, örnek bir davranışa imza atarak, korona virüs sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla askıda ekmek projesi başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Kalaycı, örnek bir davranışa imza atarak, korona virüs sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla askıda ekmek projesi başlattı. Kalaycı, şu an için günlük ortalama 10 kişiye ulaştıklarını belirterek hayırsever vatandaşları da destek olmaya davet etti.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok vatandaş ekonomik sıkıntıya düştü. Alım gücü azalan vatandaşlara destek olmak amacıyla birçok kurum ve kuruluş harekete geçerken, çorbada benim de tuzum olsun düşüncesiyle askıda ekmek projesini başlatan Aydınlı esnaf Mehmet Kalaycı, hayırsever vatandaşlara da seslenerek destek çağrısında bulundu. Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan bakkal dükkanında ihtiyaç sahipleri için başlattığı askıda ekmek uygulaması ile mahallesinde bulunan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Birliktelik ruhu ile tüm sorunların aşılacağına dikkat çeken Kalaycı, dükkanına koyduğu kumbara ile müşterilerinin de askıda ekmek uygulamasına destek olduğunu belirtti.

"Bu zor günleri birliktelik ruhumuzla aşacağız"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Türk Milleti'nin zorda olan herkese yardım etmeye hazır olduğunu ve birlik ruhuna sahip bir millet olduğunu hatırlatan Kalaycı; "İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olabilmek amacıyla çevredeki esnaf arkadaşlarımız ile birlikte beraber böyle bir şey yapalım istedik. Bu düşünce ile askıda ekmek uygulamamıza başladık. Biz burada ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverlerin arasında köprü oluyoruz aslında. Sadece kendim destek olmuyorum, çevredeki esnaflarımız, dükkanımıza gelen müşterilerimiz de burada bulunan kumbaramıza gönüllerinden ne koparsa, bazen de para üstlerini almayarak kutuya atıyorlar. Burada biriken paramız ile de ekmek alıyoruz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiyoruz. Bu zor günleri birliktelik ruhumuzla aşabiliriz" dedi.

Şuan için günlük ortalama 10 kişiye ulaştıklarını ifade eden Kalaycı, daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşabilmek adına Aydınlı hayırseverleri de desteğe çağırdı. - AYDIN

Aydınlı esnaftan örnek davranış
Aydınlı esnaftan örnek davranış
Aydınlı esnaftan örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aydınlı'dan 25 Kasım mesajı
Aydınlı'dan 25 Kasım mesajı
KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı
Son dakika! Aydınlı Bakan Selçuk'un testi negatif çıktı
Son dakika! Aydınlı Bakan Selçuk'un testi negatif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Osman Kavala Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Kenan Işık Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydınlı esnaftan örnek davranış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:43:49. #1.15#
title