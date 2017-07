Aydınlı Ak Kadınlar Kömür Ocağını Ziyaret Etti

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı, Didim Akbük mahallesinde mangal kömürü hazırlayan kadın işçileri ziyaret etti.



AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri mangal kömürü hazırlayan kadınlarla birlikte, çuvallara kömür doldurdular, kadın işçilerle sohbet ettiler.



Ziyarette, kadınların her zaman kendileri için önemli olduğunu ifade eden Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş,"Başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'İnsanoğlu kendi geleceği, çocuklarının geleceği için kadınlara hak ettiği değeri vermelidir vermek mecburiyetindedir.' Çünkü onlar gelecek neslin çocuklarını geleceğe hazırlayan ayaklarının altına cennet serilenlerdir. Varlığı evladının en kıymetli hazinesi olan annelerdir. Biz bugün burada elinin emeğiyle çocuklarının geleceği için çalışan kadınlarımızı ziyaret ettik. Onlarla birlikte kömürlerin doldurulması ve paketlenmesi işlemlerini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın emekleriyle hayatın her alanında üretken ve başarılı olabileceklerini bugün burada da görmüş olduk. Bizler çalışan çalışmayan tüm kadınlarımızın her zaman yanındayız. Onlarda bizlere her zaman destek olduklarını duaları ile hissettiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi. - AYDIN