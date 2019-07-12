Aydınlatma Sektörü, Istanbullight İle Dünya pazarlarına açılıyor

2018 yılında yüzde 4,7 artışla 466 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşan aydınlatma sektörü, 18-21 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 12'ncisi yapılacak IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi'nde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Türk aydınlatma sektörünü dünya pazarları ile buluşturan IstanbulLight, 12. Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, 18-21 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile Informa Markets tarafından düzenlenen fuara, yaklaşık 230 firma ile Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Asya'dan 6.500'ü aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İhracat müşterileri, IstanbulLight'ta buluşacak…

Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları İmalat Sanayinin hem iç pazarda hem de dış pazarda kayda değer büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken IstanbulLight Fuar Müdürü Mustafa Çelen,"Sektörün ihracatı 2018 yılında 466 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dünya ihracatındaki payı yüzde 0,47'diydi. İç pazarda ise 1,94 milyar dolar ciroya ulaşıldı. Sektörümüz üretim açısından sürekli büyümeye ve potansiyelini arttırmaya devam ediyor. 2010 yılında 1.849 olan firma sayısı 2018 yılında 4.375'e yükseldi. İhracatta ve üretimde daha yüksek rakamlara ulaşma potansiyeline sahibiz. Sektörün ihracatını desteklemek üzere dünyadan önemli alıcıları, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile Eylül ayında IstanbulLight Fuarı'nda bir araya getiriyoruz." dedi.

Çelen, en çok ihracat yapılan Avrupa ülkeleri Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetleri, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkeleri, Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkeleri gibi önemli hedef pazar ülkelerinden alıcıların 4 gün süreyle IstanbulLight'ta buluşacaklarını sözlerine ekledi.

Aydınlatma sektörünün tek uluslararası fuarı olan IstanbulLight'ta, teknik aydınlatma armatür üreticileri ve ithalatçıları, dekoratif aydınlatma armatür üreticileri ve ithalatçıları, lamba üretici ve ihracatçıları, aydınlatma kompenent üretici ve ithalatçıları, aydınlatma tasarım firmaları, elektrik aydınlatma taahhüt grupları, elektrik malzemeleri üreticileri ve ithalatçıları, aydınlatma kontrol ekipmanları üreticileri ve ithalatçılarından ulusal ve uluslararası firmaların ürün ve hizmetleri yer alacak.

12. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve Aydınlatma Tasarımı Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak…

IstanbulLight sektörü ticari işbirliklerinin yanında dünyada ve ülkemizde yaşanan en son teknolojik gelişmelerin gündeme getirileceği ve konuşulacağı etkinliklerde de bir araya getirecek. IstanbulLight Fuarı, 18-19 Eylül tarihlerinde Aydınlatma Türk Milli Komitesi tarafından "Türkiye'de Nitelikli Aydınlatma" ana temasıyla gerçekleştirilecek 12. Ulusal Aydınlatma Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Uluslararası ve ulusal konuşmacıların yer alacağı Kongre'de; 'Aydınlatmada Eğitim ve İnsan Kaynağı', 'Nitelikli Aydınlatma için Tasarım', 'Dünya Standartlarında Tasarlanmış Üretim' ve 'Aydınlatmada Satış ve Tüketim Bilinci' konuları ele alınacak.

Bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ise 20-21 Eylül tarihlerinde yine IstanbulLight Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek. Aydınlatma tasarımı bağımsız ofisleri ve dünyaca ünlü aydınlatma tasarımcılarının katılımıyla gerçekleşecek olan zirvede, sektörün ihtiyacı olan teknik bilgilerin yanı sıra çeşitli projelerden örnekler ve tasarımda yeni yaklaşımlar da ele alınacak.

IstanbulLight ve KOSGEB'den katılımcılara destek…

IstanbulLight Fuarı, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında KOSGEB tarafından desteklenmeye devam ediyor. Katılımcılar, 2.309 m2'ye üst sınırına kadar azami 50m2 ve m2'si 250 TL'ye aralığında KOSGEB desteğinden faydalanabiliyor. KOSGEB'le birlikte IstanbulLight, fuara ilk kez katılacak firmaları desteklemek üzere standların kurulu olarak teslim edileceği özel bir pavilyon oluşturdu.

Kaynak: Bültenler