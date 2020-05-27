Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu kanamadan çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu kanamadan çıktı Bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarpıp yan yattı Denizli'de otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan araç aydınlatma...

27.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:53

Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarpıp yan yattı

DENİZLİ - Denizli'de otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Volkan B., yönetimindeki 20 FM 254 plakalı otomobil tiyatro kavşağına geldiği sırada aniden önüne çıkan bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yaptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri önce araç içerisindeki sürücüyü çıkardı. Şans eseri sürücü Volkan B., kazayı yara almadan atlattı.

Trafik polisleri güvenlik gerekçesi ile caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatırken, sonrasında yan yatarak yola savrulan otomobilin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Haber
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Haber
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Fatih Terim Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Genç Bursa Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu kanamadan çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 21:54:05. #1.15#
title