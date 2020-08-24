Aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı
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Aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı

Erzurum'da otomobilin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücüyle eşi yaralandı.

24.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:45

Erzurum'da otomobilin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücüyle eşi yaralandı.

Serdar Yıldırım idaresindeki 28 RA 003 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunun 10. kilometresindeki Paşapınarı mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile eşi Ümmügülsüm Yıldırım yaralandı, küçük yaştaki çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkilerin sulanması nedeniyle yolun ıslak ve kaygan olduğunu, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otomobilin elektrik direğine çarparak takla attığını söyledi.

Kaza yeri yakınındaki başka bir kazada da düğün konvoyundaki 3 araç çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı

Kaynak: AA

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