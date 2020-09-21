Aydın Valisi Aksoy, İncirliova'yı ziyaret etti
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Aydın Valisi Aksoy, İncirliova'yı ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Aksoy, İncirliova'yı ziyaret etti
21.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:42

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova ilçesinde incelemelerde bulundu.

İncirliova Kaymakamlığı önünde çiçekle karşılanan Vali Aksoy, Kaymakam Canan Hançer Baştürk'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret eden Aksoy'a burada deve sütü ikram edildi.

İlk kez deve sütü içtiğini kaydeden Vali Aksoy, "Tadını beğendim. Tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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